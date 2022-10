Imprese: Fitch alza a BBB rating di Autostrade per l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating Fitch Ratings, ha elevato di due notch a ‘BBB’ (da ‘BB+’) il merito di credito di Autostrade per l’Italia che ritorna Investment Grade. L’outlook sul rating è stabile. Lo riferisce la stessa società in una nota. Il miglioramento del rating a livelli Investment grade consentirà alla società di essere maggiormente attrattiva nel finanziamento dei piani di sviluppo e ammodernamento della rete in corso di realizzazione, fondamentali per lo sviluppo del Paese.(Rin)