Ucraina: Casa Bianca, lo scenario di sicurezza europea è cambiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scenario di sicurezza in Europa è cambiato a causa della guerra in Ucraina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante una conferenza stampa a Washington. “Alla luce di questa situazione, gli Stati Uniti hanno inviato altri militari lungo il fianco orientale della Nato: al momento in tutto il continente sono più di 100 mila, anche se non tutti rimarranno in via permanente”, ha detto, aggiungendo che questo consentirà agli Usa di mantenere la postura adottata finora alla luce dell’invasione russa in Ucraina, nel rispetto della responsabilità di Washington nei confronti degli alleati Nato. (Was)