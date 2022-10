Sicurezza: Piantedosi, fascismo è una ferita aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa tentazione dell’antifascismo come attivazione della contrapposizione al prossimo è un dato risalente nella nostra società, peraltro anche con qualche giustificazione. Il fascismo è stata una ferita aperta, un periodo molto caldo della storia del nostro Paese, come ha detto la stessa presidente Meloni, con abissi indimenticati e indimenticabili”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai1. “Questo – ha proseguito – alimenta una retorica a volte anche appassionata”. “Poi che ognuno di noi possa avere la responsabilità di placare i toni proprio perché sappiamo che altrove i messaggi che lanciamo possono essere male interpretati è sicuramente qualcosa da auspicare”, ha sottolineato. (Rin)