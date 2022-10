Ucraina: Casa Bianca, da Putin nessuna disponibilità a dialogare con Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, non ha mostrato finora alcuna disponibilità a dialogare con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, per trovare un accordo di pace. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante una conferenza stampa a Washington. “Non si può prendere una decisione sull’Ucraina senza la partecipazione delle autorità di Kiev: starà al presidente Zelensky, eletto dai suoi cittadini, decidere se e quando negoziare, e a quali condizioni”, ha detto Kirby, aggiungendo che gli Usa continueranno a sostenere l’Ucraina sul campo, e che le linee di comunicazione tra Russia e Washington rimangono aperte. (Was)