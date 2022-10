© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:ROMA CAPITALE- Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri riceve in Campidoglio il neo ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha lasciato la guida della Prefettura di Roma (Ore 12.30)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della mostra "Pasolini Pittore". Galleria d'Arte Moderna di Roma, via Francesco Crispi 21 (Ore 10.00)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, assiste alla proiezione del Docufilm "Tiziano senza fine". Auditorium Museo Ara Pacis, via di Ripetta 190, Roma (Ore 18.00)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, assiste allo spettacolo "Il Duce delinquente", di e con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia. Teatro India, lungotevere Vittorio Gassman 1 (Ore 20.00)VARIE- Conferenza stampa di presentazione della mostra "Pasolini Pittore". Intervengono Miguel Gotor, assessore alla Cultura di Roma Capitale, Claudio Parisi Presicce, sovrintendente capitolino ai Beni Culturali, Gloria Manghetti, direttrice, gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, Firenze, Silvana Cirillo, Claudio Crescentini e Federica Pirani, curatori della mostra. Per partecipare alla conferenza stampa è necessario accreditarsi all’indirizzo e-mail ufficiostampa@zetema.it entro le ore 15.00 di giovedì 27 ottobre. Le troupe televisive e i fotografi potranno accedere alla mostra per effettuare riprese e immagini a partire dalle 9.30. I giornalisti di carta stampata, agenzie di stampa e testate giornalistiche online potranno invece accedere alla mostra dopo la conferenza stampa. Galleria d'Arte Moderna di Roma, via Francesco Crispi 21 (Ore 10.00).- Domani, venerdì 28 ottobre, verranno presentati il Calendario Storico, l’Agenda Storica e i prodotti editoriali 2023 dell’Arma dei Carabinieri. Le tavole artistiche del calendario, realizzate dal Gruppo Armando Testa, con la direzione creativa esecutiva di Michele Mariani, accompagnate dai testi di Mario Tozzi, divulgatore scientifico e saggista e arricchite da un’interessante novità, verranno mostrate al pubblico nel corso di un evento presentato da Amadeus. I giornalisti, i fotografi e le troupe televisive che desiderano prendere parte all’evento potranno accreditarsi inviando una mail a ufficiostampa@carabinieri.it entro le ore 20.00 di oggi 27 ottobre e sono pregati di presentarsi muniti di un documento di identità. Per motivi organizzativi, si richiede alle troupe televisive di accedere alla struttura entro e non oltre le ore 10.00. Auditorium Parco della Musica di Roma – Sala Sinopoli (ore 10:30)- Il giorno 28 ottobre presso il Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, avrà luogo la presentazione alla stampa del Calendario Storico 2023 dell’Arma dei Carabinieri. Nell’occasione gli intervenuti sono pregati di portare a seguito idoneo supporto per l’archiviazione di immagini ad alta risoluzione, poiché non sarà possibile l’inoltro per via telematica. Comando provinciale carabinieri di Frosinone (ore 12:00)- Domani, 28 ottobre, presso la Sala Stampa del comando provinciale dei Carabinieri di Latina ci sarà la presentazione del calendario e dell’agenda dell’Arma dei carabinieri edizione 2023. Largo Caduti di Nassirya, Latina (ore 12:30).- Presidio "Diritti, Libertà, Autodeterminazione - in piazza per resistere!" in piazza Madonna di Loreto a Roma in favore dei diritti e delle libertà delle persone nel nostro paese". Piazza Madonna di Loreto (ore 17)- Il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, sarà presente al presidio "Diritti, Libertà, Autodeterminazione - in piazza per resistere!" in piazza Madonna di Loreto a Roma in favore dei diritti e delle libertà delle persone nel nostro paese". Piazza Madonna di Loreto (ore 17)(Rer)