Difesa: ministro Crosetto a colloquio con omologo britannico Wallace, focus su partenariato

22 luglio 2021

- Italia e Regno Unito possono sviluppare ulteriormente il partenariato in ambito di difesa, anche per consolidare il comune impegno nell'Onu e nella Nato. Questo quanto emerso dalla conversazione tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e l'omologo britannico Ben Wallace, nel contesto "di un amichevole colloquio telefonico" avvenuto questo pomeriggio, come riferisce un comunicato stampa. "Il legame tra le nostre due nazioni potrà essere ulteriormente sviluppato in funzione della comune visione sul sostegno all'Ucraina, dell'impegno in ambito Onu e Nato, che ci caratterizza, e delle nostre strutturate sinergie sul piano dell'azione internazionale", ha detto Crosetto. "Sono assolutamente convinto", ha proseguito il ministro, ricevendo le felicitazioni del collega Wallace per la recente nomina ai vertici del dicastero, "che vi siano quindi molteplici opportunità per potenziare il nostro partenariato". I due ministri hanno dunque concordato sull'opportunità di incontrarsi a breve, per approfondire i molti dossier di comune interesse.(Com)