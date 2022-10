Spagna-Italia: ambasciatore Guariglia partecipa a Congresso “Donne artiste e scrittrici nella querelle de femmes” presso Uned

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano a Madrid, Riccardo Guariglia ha partecipato oggi all’inaugurazione del Congresso internazionale “Donne artiste e scrittrici nella querelle de femmes” presso l’Università nazionale di educazione a distanza (Uned) di Madrid, in occasione del cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione. La conferenza, a cui hanno preso parte illustri italianisti da tutta Europa, ha celebrato l’importanza dell’uguaglianza culturale tra uomini e donne attraverso una prospettiva storica. È stato anche previsto un omaggio a Pasolini in occasione del centenario dalla sua nascita. Nel suo intervento in apertura l’ambasciatore Guariglia ha ricordato il rafforzamento del dialogo tra Italia e Spagna anche nell’ambito letterario e il rilievo assoluto dello studio della lingua italiana a livello universitario in Spagna: “Ciò è senza dubbio una conseguenza diretta dell'amicizia che unisce Italia e Spagna, del profondo legame storico, sociale e culturale che condividiamo da sempre. Non c'è dubbio che nelle nostre relazioni bilaterali il ruolo della diplomazia culturale sia fondamentale e la promozione linguistica è sempre stata una delle priorità strategiche e un efficace strumento di politica estera”, ha concluso l’ambasciatore. (Spm)