Assago: Fontana, cordogliò Regione per familiari vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una serata amara quella di oggi per la Lombardia per quanto accaduto al Centro Commerciale Milanofiori di Assago. L'abbraccio forte di tutti lombardi giunga alla famiglia del dipendente del supermercato che purtroppo ha perso la vita in seguito alle ferite inflittegli durante l'agguato”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo sul grave episodio avvenuto ad Assago. “Sto seguendo costantemente gli aggiornamenti sulle condizioni degli altri feriti - prosegue Fontana - che fortunatamente non sembrano in pericolo di vita. Mi auguro che gli inquirenti facciano rqpidamente luce su quanto accaduto. Ringrazio tutti coloro, dipendenti, clienti, Forze dell'ordine e sanitari che sono intervenuti per bloccare l’aggressore". (Com)