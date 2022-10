Senato: La Russa, vorrei far fare passo in avanti verso pacificazione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Far fare un piccolo passo in avanti verso una sostanziale, vera pacificazione nazionale è un compito che mi piacerebbe in piccola parte poter assolvere”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di “Dritto e rovescio”, su Rete 4. “Da presidente del Senato - ha aggiunto - cerco di essere equanime, imparziale, assolutamente istituzionale e di avere lo stesso rispetto per la maggioranza e l’opposizione”. (Rin)