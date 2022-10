Imprese: “Marco Polo”, il piano di Siemens per aumentare gli investimenti in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È denominato “Marco Polo” il piano con cui il gruppo per la tecnologia tedesco Siemens intende aumentare ulteriormente gli investimenti in Cina, in particolare nella divisione industrie digitali. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'amministratore delegato di Siemens, Roland Busch, mira a massicci investimenti e allo sviluppo di nuove funzioni dell'azienda in Cina. Per l'Ad, l'obiettivo è portare Siemens “alla pari con la concorrenza cinese”, dato che “le misure finora pianificate non sono sufficienti per battere i campioni locali”. Secondo Busch, “per vincere la gara” è necessario “un ulteriore rafforzamento”. L'Ad ha inizialmente rinviato parti del piano “Marco Polo”, come il possibile trasferimento completo di sottosettori e l'apertura di ulteriori sedi di Siemens in Cina. Tuttavia, secondo fonti di “Handelsblatt”, questo posticipo potrebbe non durare a lungo. Pechino è, infatti, a conoscenza dei piani di Busch e “vuole vederli attuati”. In linea di principio, l'Ad si attiene ai progetti di investimento ed, entro il 2025, intende raddoppiare le vendite della divisione industrie digitali Cina rispetto al 2020. Intanto, Siemens ha comunicato che il rafforzamento delle capacità in questo Paese segue una “strategia di diversificazione”, mirante a ridurre la dipendenza tra le regioni nel senso della glocalizzazione, con riguardo anche alle catene di approvvigionamento. Il gruppo sta attuando piani simili in altre regioni. (segue) (Geb)