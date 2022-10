Milano: 6 persone accoltellate al centro commerciale di Assago, quattro gravi, Carabinieri fermano 46 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'aggiornamento diffuso da Areu, l'Agenzia regionale di emergenza e urgenza sono in totale sei i pazienti coinvolti nell'aggressione al centro commerciale Milanofiori di Assago (Mi): quattro di questi sono ospedalizzati in codice rosso, uno ospedalizzato in codice giallo e uno non ospedalizzato. Nel dettaglio: un maschio dell'età stimata di 30 anni ha riportato ferite da arma da taglio a torace e addome, è stato rinvenuto in arresto cardio circolatorio è stato trasportato con manovre di rianimazione in corso in codice Rosso all' Humanitas di Rozzano; altri tre uomini, un 28 enne, un 40 enne e un 80 enne, sono stati portati in codice rosso rispettivamente all'ospedale Niguarda, al Policlinico e al Fatebenefratelli di Milano con ferite da arma da taglio al torace. Una donna di 72 anni è stata trasportata al San Gerardo di Monza in codice giallo con una ferita di arma da taglio alla mano, mentre un'ultima donna di 81 anni è stata valutata, ma non ospedalizzata. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressore soffrirebbe di problemi psichici. (Rem)