Sicurezza: Piantedosi, ci sono professionisti della sommossa, manteniamo alta attenzione

- "Ci sono dei professionisti della sommossa, che noi monitoriamo e teniamo sotto attenzione". Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, commentando le proteste degli ultimi giorni nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" in onda questa sera su Rai1. "Oggi - ha spiegato - abbiamo avuto un proficuo Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica e tutti gli analisti sono attenti perché è evidente che noi dobbiamo mettere in conto che la crisi socio-economica già adesso, ma poi in futuro, possa presentare caratteristiche di preoccupazione". Per Piantedosi "ci sono segnali che ci inducono a tenere alta l’attenzione". (Rin)