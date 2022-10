Roma: Campidoglio, in arrivo aree verdi intitolate a Cesaroni, Liedholm e Lenzini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verranno intitolate a breve tre aree pubbliche di Roma ad altrettante personalità che, a diverso titolo, hanno segnato la vita della città: Simonetta Cesaroni, assassinata nel 1990, l'ex presidente della S.S. Lazio Umberto Lenzini e l'ex allenatore dell'As Roma Nils Liedholm. Lo comunica, in una nota, il Campidoglio. La Giunta capitolina - prosegue la nota - ha infatti dato oggi il via libera a una delibera che denomina delle zone verdi della città, così come deciso dalla commissione consultiva di toponomastica, presieduta dall'assessore alla Cultura, Miguel Gotor. Questo quanto è stato approvato: è stata decisa l'intitolazione a Simonetta Cesaroni, il cui omicidio segnò profondamente la città, dei giardini di piazza Monte Grappa, nel quartiere Della Vittoria. Il parco pubblico di via Gregorio XI, nel quartiere Aurelio, avrà il nome di Umberto Lenzini, presidente della Lazio dello scudetto del 1974. All'allenatore della Roma dello scudetto del 1983, Nils Liedholm, verranno invece intitolati i giardini di via Gustavo d'Arpe, a Trigoria. "Le nuove intitolazioni di aree pubbliche della Capitale che la Giunta ha approvato oggi sono quelle di tre figure che, in modo molto diverso, hanno avuto un forte impatto nella storia recente della nostra città", ha dichiarato l'assessore Gotor. "A partire da quella di Simonetta Cesaroni, la cui morte violenta - ha aggiunto l'assessore - a tutt'oggi ufficialmente senza colpevoli ha durevolmente segnato la memoria dei cittadini romani. La decisione di intitolare a Nils Liedholm e a Umberto Lenzini due aree verdi – ha spiegato Gotor - vuole invece essere il riconoscimento dell'importanza per la storia sportiva capitolina di due figure che portarono a grandi successi le due squadre di calcio della Capitale: il primo come allenatore della Roma del 1983 e il secondo come presidente della Lazio del 1974", ha concluso l'assessore. (Com)