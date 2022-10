Fisco: Piantedosi, chi vuole riciclare non si fa problema tetto al contante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi abbiamo il grande problema del riciclaggio di denaro che è provento del traffico di droghe e questo è avvenuto in maniera costante a prescindere dai tetti” ai contanti. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai1. “Il criminale che ha necessità di riciclare – ha proseguito – non si fa il problema del tetto del contante”. “Oggi – ha concluso – il riciclaggio avviene in modo del tutto svincolato da questo”. (Rin)