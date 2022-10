Roma: occupata facoltà di Scienze politiche a La Sapienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A firmare la nota sono gli studenti dei collettivi che afferiscono all'organizzazione "Cambiare rotta". "Le nostre richieste sono chiare: vogliamo le dimissioni immediate della rettrice Polimeni e la garanzia che non verranno mai più fatte entrare le forze dell'ordine nell'ateneo. Richieste semplici, atte a ristabilire livelli minimi di democrazia e vivibilità nell'università, prendendo atto che le massime istituzioni interne alla Sapienza non sono state in grado di garantire la sicurezza degli studenti", prosegue la nota. Tra i temi della contestazione anche "il governo Meloni, in continuità con il governo Draghi" ma più che altro i fatti avvenuti martedì scorso: "La violenza sugli studenti universitari romani ci ricorda le manganellate sugli studenti delle scuole superiori che protestavano contro l'alternanza scuola-lavoro, dopo gli omicidi di tre loro coetanei, morti di scuola e di profitto" (Rer)