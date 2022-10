Ucraina: ambasciatore Melnyk a Conte, "non cerchiamo la pace a ogni prezzo", ma "giusta, legale e duratura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, ha scritto una lettera al leader del M5s, Giuseppe Conte, in vista della manifestazione per la pace in programma il 5 novembre a Roma. "Oggi gli ucraini, come nessun altro popolo al mondo, vogliono la pace. Tutte le nostre preghiere ed azioni mirano a raggiungerla il prima possibile. Non cerchiamo la pace a ogni prezzo, ma una pace giusta, legale e duratura", si legge nella missiva, pubblicata sul profilo Facebook dell'ambasciata, in cui si chiede cosa "si intenda esattamente" con la pace. “È molto triste vedere come alcuni politici occidentali ‘regalano’ i territori ucraini e calpestano l’eroismo della resistenza ucraina per far piacere al tiranno nel Cremlino”, prosegue la lettera. “Le manifestazioni esclusivamente all’insegna della ‘pace’ e con appelli impersonali a un cessate fuoco non riguardano la giustizia, ma sono una dimostrazione di viltà e ipocrisia. La riluttanza a chiamare la Russia un aggressore e a chiederle il ritiro delle sue truppe dal territorio dell’Ucraina non farà che stimolare l’appetito dello stato aggressore”, scrive l'ambasciatore, ribadendo poi la volontà di Kiev a cercare un negoziato con Mosca, ma "tuttavia questi appelli non sono stati ascoltati". "Ciò non significa che l'Ucraina non parlerà mai con la Russia, ma certo tutti questi attacchi e queste vittime non danno il diritto di rappresentare gli ucraini che non si arrendono come militaristi radicali", aggiunge Melnyk chiedendo infine di non confondere "l'aggressore" con "l'aggredito". (Res)