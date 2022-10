Iran: proseguono le proteste nel Paese, a Mahabad folla assalta palazzo del governatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le proteste in Iran, con duri scontri a Mahabad, Khorromad e altre città del Paese, mentre il governo si prepara ad una nuova stretta contro i manifestanti, cavalcando il clima di paura suscitato dall’attentato, rivendicato dallo Stato islamico, contro il santuario sciita di Shahcheragh, a Shiraz, costato 15 morti e oltre 40 feriti. Nella giornata di oggi è stato celebrato in tutto il Paese il 40mo giorno dalla morte della studentessa di 16 anni, Nika Shakarami, una delle giovani che dopo la morte di Mahsa Amini, avvenuta lo scorso 16 settembre, è divenuta simbolo di quella che è considerata la più importante ondata di proteste dalla nascita della Repubblica islamica nel 1979. In base a quanto riferisce l’emittente legata all’opposizione all’estero “Iran International”, anche oggi, come avvenuto ieri a Saqez in occasione del 40mo giorno dalla morte di Mahsa Amini, le forze di sicurezza hanno sparato sulle centinaia di persone che hanno cercato di raggiungere il cimitero in cui è sepolta Nika Shakarami, a Khorromad, capitale della provincia del Lorestan, nell’Iran occidentale. Gli scontri più duri sono avvenuti nella città di Mahabad, nel nord dell’Iran, mentre era in corso il funerale di un giovane manifestante, Islamil Moloudi, ucciso nei giorni scorsi dalle forze di sicurezza. I video diffusi in rete mostrano diverse centinaia di manifestanti che dal cimitero marciano verso l’ufficio del governatore di Mahabad, scontrandosi con le forze di sicurezza iraniane, in gran parte paramilitari basij (parte del corpo dei Guardian della rivoluzione iraniana), nel frattempo sopraggiunti in massa per reprimere le proteste. Secondo i media legati all’opposizione, i manifestanti avrebbero dato fuoco all’edificio del municipio, assaltando anche una stazione di polizia. (segue) (Res)