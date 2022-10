Iran: proseguono le proteste nel Paese, a Mahabad folla assalta palazzo del governatore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’organizzazione non governativa curda Hengaw, negli scontri, in cui le forze di sicurezza hanno esploso colpi d’arma da fuoco, sarebbero rimasti uccisi almeno tre manifestanti. Secondo l’organizzazione per il monitoraggio di internet NetBlocks, le autorità hanno bloccato l’accesso alla rete nella città per impedire sia la diffusione in rete tramite Vpn di video e fotografie delle manifestazioni, sia per contrastare l’organizzazione di nuove proteste. Anche nella città di Baneh, nella provincia del Kurdustan iraniano, sono stati segnalati pesanti scontri tra manifestanti e forze di sicurezza. Secondo quanto riferisce sempre l’ong curda Hangaw, almeno due manifestanti sarebbero stati uccisi con colpi d’arma da fuoco. In base a quanto riportano i media legati all’opposizione iraniana, le autorità avrebbero inoltre posto agli arresti domiciliari i genitori di Mahsa Amini, i quali sarebbero sorvegliati dagli agenti di sicurezza. In dichiarazioni rilasciate ai media internazionali, il cugino, Ergan Mortazei, parlando dalla regione autonoma del Kurdistan iracheno, ha affermato che al padre, alla madre e al fratello non sarebbe stato permesso ieri di prendere parte alle celebrazioni per i 40 giorni della morte della giovane curda, la cui morte dopo l'arresto da parte della polizia morale iraniana per non aver indossato il velo in modo corretto è stata la miccia che ha scatenato l'ondata di proteste. (segue) (Res)