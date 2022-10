Iran: proseguono le proteste nel Paese, a Mahabad folla assalta palazzo del governatore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Nell'Iran sciita viene commemorato il quarantesimo giorno dalla morte di una persona che segna l’ultimo giorno di lutto per la famiglia. Taletradizione caratterizza anche l'Islam sunnita. Ai tempi della Rivoluzione islamica contro lo shah Mohammad Reza Pahlavi, la spirale di rivolte che portò alla caduta del regime prese il via dopo il cosiddetto “venerdì nero”, l’8 settembre del 1978, quando i militari spararono sulla folla a Teheran uccidendo 64 manifestanti. In occasione del 40esimo giorno dalla morte degli uccisi migliaia di persone si recarono nei cimiteri per ricordare i defunti, con le forze di sicurezza dello shah che provocarono altri morti e quindi altre manifestazioni in una spirale che portò il Paese ad una rivolta quasi permanente che condusse al crollo della monarchia. (segue) (Res)