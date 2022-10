Iran: proseguono le proteste nel Paese, a Mahabad folla assalta palazzo del governatore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto il governo sta cercando di collegare le manifestazioni in corso da oltre un mese con il rischio di attentati terroristici, come quello avvenuto ieri a Shiraz che ha profondamente scosso l’opinione pubblica iraniana. In un discorso pronunciato oggi a Zanjan, città a circa 300 chilometri a nordovest di Teheran, il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha affermato che le rivolte in corso in Iran “aprono la strada ad atti terroristici” come quello contro il santuario di Shahcheragh, a Shiraz. Raisi, ha descritto le manifestazioni in corso da ormai 41 giorni in tutto il Paese contro la morte di Mahsa Amini come rivolte che "preparano il terreno” al verificarsi di attacchi "terroristici". “Il nemico – ha aggiunto Raisi - intende ostacolare il progresso del Paese attraverso queste rivolte, che aprono la strada ad atti terroristici". Questa mattina, il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha affermato che l’attacco avvenuto ieri nel santuario musulmano sciita di Shahcheragh, "non rimarrà senza risposta”. L’attacco è avvenuto intorno alle 17:45 ora locale (le 16:15 in Italia) e le forze di sicurezza sono riuscite a fermare due membri del commando, mentre un terzo è fuggito. Un video diffuso in rete mostra l’attentatore entrare nella moschea, sparare con un fucile d'assalto Kalashnikov, e poi cercare freneticamente di cambiare il caricatore per tornare a uccidere. (Res)