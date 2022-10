Migranti: Piantedosi, su navi Ong non ci sono condizioni di insicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I migranti a bordo delle due navi Ong “non sono in condizioni di insicurezza”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai1. “Tra l’altro in questi casi siamo disponibili a farci carico di persone che dovessero versare in condizioni di fragilità e forniture particolari se ci fosse bisogno ma questo non ci è stato ancora chiesto”, ha aggiunto. (Rin)