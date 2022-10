Ucraina: Conte ad ambasciatore Melnyk, da M5s posizione netta su condotta criminale Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La ringrazio per aver dato atto al Movimento 5 Stelle delle chiare posizioni di sostegno e solidarietà all’Ucraina fin dai primi giorni dell’ingiustificabile e brutale invasione da parte della Russia”. Lo scrive il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in una lettera di risposta all'ambasciatore di Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk. “Concordo con Lei - prosegue - nel condannare le posizioni di chi mostra ‘riluttanza’ a chiamare la Russia un ‘aggressore’ e arriva a confonderla con l’’aggredito’. Proprio per questo la forza politica che rappresento ha da subito assunto una posizione netta, denunciando la condotta criminale di Putin e la violazione delle più elementari norme del diritto internazionale”. (segue) (Com)