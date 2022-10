Ucraina: Conte ad ambasciatore Melnyk, da M5s posizione netta su condotta criminale Putin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte ribadisce come "abbiamo convintamente aderito alle sanzioni contro la Russia e alle politiche di sostegno all’Ucraina. In particolare, abbiamo ritenuto che la popolazione ucraina meritasse non solo pieno sostegno sul piano umanitario, ma anche un appoggio sul piano militare, al fine di poter esercitare il diritto alla legittima difesa di cui all’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di controbilanciare l’asimmetria delle forze in campo". ma per l'ex premier, dopo otto mesi di conflitto, è "necessario che gli sforzi dell’Italia e dell’Unione Europea, insieme agli altri protagonisti della comunità internazionale, si concentrino adesso su un negoziato di pace, imprimendo una svolta che arresti l’escalation militare e, attraverso un immediato cessate il fuoco, porti a una soluzione equilibrata, equa e sostenibile, in una prospettiva di pace e sicurezza", sottolinea Conte. (Com)