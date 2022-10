Israele-Libano: Casa Bianca, accordo confini marittimi raggiunto anche grazie a nostra mediazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo tra Israele e Libano sulla demarcazione dei confini marittimi è un traguardo importante, raggiunto anche grazie alla mediazione degli Stati Uniti. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante una conferenza stampa a Washington. “Si tratta di un accordo che rafforzerà la sicurezza economica ed energetica della regione, ed è il risultato dell’impegno e del coraggio di entrambi i Paesi e del nostro sforzo diplomatico”, ha detto. (Was)