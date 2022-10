Migranti: Piantedosi, attendiamo risposte da Paesi due navi Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I migranti “sono saliti a bordo delle navi delle Ong in acque internazionali e secondo il codice della navigazione la giurisdizione è dello Stato di bandiera. Gli Stati di bandiera sono competenti all'assistenza e quindi ad accoglierli. Glielo abbiamo fatto presente e aspettiamo la risposta di questi due Paesi”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai1. “Siamo in una fase di attesa”, ha sottolineato. (Rin)