Iran: Casa Bianca, accordo sul nucleare al momento non è nostra priorità

- L’accordo sul nucleare iraniano al momento non è il principale focus degli Stati Uniti per quanto riguarda Teheran. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante una conferenza stampa a Washington. “Al momento siamo concentrati a sostenere il popolo iraniano, che sta giustamente protestando contro gli abusi dei diritti umani da parte del governo: i cittadini devono essere liberi di scegliere il proprio futuro”, ha detto. (Was)