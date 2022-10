Africa: Casa Bianca, teatro strategico per amministrazione Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Africa rappresenta un tema prioritario per il governo federale degli Stati Uniti. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante una conferenza stampa a Washington. “Anche per questo, a dicembre si terrà qui a Washington il vertice dei leader Usa-Africa: nel continente sono presenti molte sfide e problemi, e l’amministrazione ne è ben consapevole”, ha detto. (Was)