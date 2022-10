© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono al corrente dello sforzo da parte di Mosca per rafforzare l’influenza russa in America Latina, ed è un tema che stiamo monitorando con grande attenzione. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante una conferenza stampa a Washington. (Was)