- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questo pomeriggio al Quirinale la signora Mareya Bashir, ex procuratore generale della Provincia di Herat in Afghanistan, a cui è stata conferita la cittadinanza italiana per meriti speciali nel novembre 2021. Lo riferisce una nota del Quirinale. (Com)