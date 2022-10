Stati Uniti: Blinken, lavorare tutti insieme per promuovere la libertà di religione e credo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario “lavorare tutti insieme per promuovere la libertà di religione o di credo ovunque”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in una nota diramata in occasione della 14ma Giornata internazionale della Libertà religiosa. “Gli Stati Uniti si uniscono alla comunità internazionale in occasione della 24a Giornata Internazionale della Libertà Religiosa. La libertà di religione o di credo è un principio fondante della nostra nazione, sancito dalla nostra Costituzione. Gli americani apprezzano il diritto di adorare, o non adorare, come meglio credono. L'International Religious Freedom Act del 1998 ha ulteriormente codificato questo diritto fondamentale nella legislazione statunitense. Ogni anno, il 27 ottobre, rinnoviamo la nostra attenzione su un diritto umano che non deve mai essere dato per scontato. Ci impegniamo a raddoppiare i nostri sforzi per fare in modo che tutti, ovunque, possano godere di questo diritto umano come facciamo noi”, ha affermato Blinken. “Il governo degli Stati Uniti collabora con la società civile e i governi nella difesa della libertà religiosa. Questi partner vitali includono i membri dell'International Religious Freedom or Belief Alliance, che ora conta 42 paesi, tutti impegnati ad affrontare le violazioni della libertà religiosa in tutto il mondo. Molti governi e società continuano a prendere di mira le comunità religiose utilizzando strumenti inaccettabili come leggi sulla blasfemia e sull'apostasia, criminalizzare forme di parola ed espressione e abusi arbitrari da parte delle autorità. I governi impongono sempre più una regolamentazione eccessiva e onerosa della religione e della vita religiosa. Innumerevoli comunità di fede in tutto il mondo affrontano intense pressioni sociali e discriminazioni. I nostri sforzi congiunti possono far luce sui peggiori trasgressori e abusi della libertà religiosa”, ha affermato il responsabile della diplomazia Usa.(Was)