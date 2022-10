Iraq: il governo guidato dal premier Al Sudani ottiene la fiducia del parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo guidato da Muhammad al Sudani, il candidato alla carica di primo ministro del Quadro di coordinamento sciita, formazione politica che riunisce i partiti iracheni filo-iraniani, ha ottenuto la fiducia della Camera dei rappresentanti dell’Iraq. La nuova squadra ministeriale è composta da 21 ministri. Tra i membri nuovamente confermati vi è il ministro degli Esteri, Fuad Hussein, a capo dello stesso dicastero dal 2020. La sessione di oggi, presieduta dal presidente del parlamento iracheno, Mohamed al Halbousi, ha visto la presenza di 253 deputati su 329. Durante la sessione, Al Sudani ha presentato il suo programma di governo, che prevede diversi punti, tra cui tenere elezioni anticipate entro un anno, contrastare la corruzione e il traffico di armi e riformare le istituzioni statali. “In questa fase in cui il mondo sta assistendo a trasformazioni e conflitti politici ed economici molto grandi, che aggiungono nuove sfide al nostro Paese, che sta già soffrendo per le ripercussioni economiche, sociali, umanitarie e ambientali di crisi accumulate, promettiamo di profondere il massimo sforzo per superare questi effetti”, ha dichiarato il nuovo premier in parlamento, aggiungendo: “Proveremo ad assicurare una stretta cooperazione tra voi e la nostra squadra ministeriale in modo da garantire un ruolo legislativo e di supervisione che il nostro popolo merita”. (Res)