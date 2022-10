Kosovo-Serbia: Stano, obiettivo è normalizzazione rapporti per prevenire escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l'Ue lavora con tutti i partner verso la normalizzazione dei rapporti fra Pristina e Belgrado, per prevenire una nuova escalation o un riacutizzarsi della violenza. Lo ha detto Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), durante una conferenza stampa a Bruxelles. La normalizzazione dei rapporti è nell'interesse delle persone e non raggiungerla che andrebbe a discapito di entrambe le parti, la cui priorità è quella di avanzare verso l'Ue", ha detto. "Non parlando, non discutendo, non trovando accordi, non risolvendo i problemi e non avendo la necessaria volontà di trovare i giusti compromessi, non raggiungerebbero questo scopo e danneggerebbero il loro stesso popolo", ha aggiunto. "Il nostro messaggio rimane il solito. Dobbiamo rimanere costruttivi nello spirito del compromesso, per trovare soluzioni a tutte le questioni in sospeso, evitando una possibile escalation", ha concluso. (Beb)