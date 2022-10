Kosovo-Serbia: inviato Sarrazin, Pristina sia flessibile su immatricolazione targhe serbe per evitare rivolte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Pristina devono essere flessibili riguardo all'immatricolazione delle targhe automobilistiche serbe al fine di evitare rivolte in Kosovo. Lo ha affermato l'inviato speciale del governo tedesco per i Paesi dei Balcani occidentali, Manuel Sarrazin, ripreso dalla stampa locale. Sarrazin ha affermato che il Kosovo "ha ragione sulla questione delle targhe", ma "non dovrebbe intraprendere azioni che possono causare rivolte". Il rappresentante tedesco ha sottolineato che "è nell'interesse di tutti che la fine del mese non si concluda con incidenti e problemi, a pochi giorni dall'inizio del vertice del processo di Berlino". Già una settimana fa l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, aveva affermato che Pristina "dovrebbe posticipare il termine fissato del 31 ottobre per la reimmatricolazione delle targhe serbe di 10 mesi" e che si aspettava una "risposta positiva" dalle istituzioni kosovare sulla questione. "Il Kosovo ha il diritto di attuare la decisione sulla reimmatricolazione delle targhe serbe, ma noi vogliamo attuarla in modo pacifico in modo che non sollevi tensioni e non ci distragga da altre cose che dobbiamo fare", aveva affermato Escobar in visita a Pristina. (Seb)