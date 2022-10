Libano: ambasciatrice d’Italia Bombardiere, accordo con Israele su confini marittimi “sviluppo positivo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo sulla demarcazione dei confini marittimi tra Libano e Israele è uno “sviluppo positivo” e dimostra che le “risorse possano e debbano essere gestite in uno schema cooperativo”. Lo ha detto l’ambasciatrice d’Italia in Libano, Nicoletta Bombardiere, in occasione dell’incontro “Sicilia, Mediterraneo, Europa - Le sfide dell’energia e della sicurezza”, organizzato dall’associazione Incontri a Siracusa, moderato dal giornalista Paolo Valentino, a cui è intervenuto l’ex ministro Calogero Mannino. Il Libano “finora ha rappresentato il tassello mancante” nell’ambito dell’energia, ha aggiunto la diplomatica. L’accordo “permetterà al Libano di sfruttare le risorse e la necessità per gli europei di diversificare le risorse energetiche ha creato pressioni aggiuntive per superare le ultime resistenze, con potenziali effetti positivi che speriamo vedere nel prossimo futuro”, ha proseguito Bombardiere. La sfida energetica non è l’unica posta dall’attualità e vi sono anche quelle ambientale e alimentare. Il Libano dipendeva per circa l’80 per cento da Russia e Ucraina per l’approvvigionamento dei cereali e “l’interruzione della catene ha creato una tempesta perfetta”, contraddistinta da meccanismi speculativi, mitigati dalla Banca mondiale e dai Paesi donatori, ha concluso Bombardiere.(Res)