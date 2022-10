Pnrr: Caudo (Rf), in commissione progetti su Mattatoio, nasce la Città delle Arti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione speciale Pnrr e presidente del gruppo capitolino Roma futura, Giovanni Caudo, in una nota, dichiara: "Presentati nel corso della commissione speciale Pnrr odierna i progetti previsti per il recupero dell'ex Mattatoio. Interventi - spiega Caudo - per oltre 80 milioni di euro che completeranno la riqualificazione del complesso dell'ex Mattatoio e porteranno finalmente a compimento la Città delle Arti. Un programma tutto pubblico avviato dalla giunta Veltroni e che ha gli ultimi interventi risalenti alla giunta di Ignazio Marino, con la pedonalizzazione di piazza Giustiniani, la pavimentazione delle piazze pubbliche della parte centrale del complesso e la riqualificazione dei rimessini in ristoranti e mensa. Ora i fondi del Pnrr - sottolinea il presidente del gruppo capitolino Roma futura - ci permettono di restaurare i portali di ingresso, la facciata dell'ex villaggio globale, i padiglioni 9c e tutto il resto degli spazi pedonali e del parcheggio nell'area esterna sotto il monte dei Cocci. Un investimento totale di circa 19 milioni di euro. L'Università Roma Tre ha, sulla stessa area, un cantiere in fase di avvio per un investimento di oltre 44 milioni di euro, per la riqualificazione di padiglioni, la realizzazione della biblioteca e di uno spazio espositivo e culturale aperto al quartiere. Infine l'Accademia di Belle Arti, che ha già in corso interventi per circa nove milioni di euro ed è in attesa di conferma per un ulteriore investimento di dieci milioni di euro. Progetti complementari che si completeranno entro il 2026 e alcuni anche per il giubileo del 2025. Si tratta del più importante investimento per il recupero di beni pubblici di valore storico culturale in corso a Roma. Ora è necessario coordinare questi interventi e dare un'identità definitiva al complesso dell'ex mattatoio, definendo le destinazioni d'uso e assicurando anche una presenza del Municipio Roma I nelle scelte di completamento del progetto. Ma non ci fermiamo alla parte progettuale. Tanti investimenti e le molte parti coinvolte rendono ancora più urgente individuare la forma della gestione dell'insieme delle attività presenti nel complesso immobiliare. La Città delle Arti deve avere una parte gestionale che sarà essenziale per la riuscita degli investimenti. Come per altri investimenti del Pnrr, non basta spendere i soldi, bisogna spenderli bene", conclude Caudo.(Com)