Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piemonteore 9, l’Assessore Protopapa partecipa in videoconferenza al convegno di presentazione dei dati del progetto di Agrion “Moria Kiwi: aggiornamenti sulle sperimentazioni in corso”L’Assessore Poggio prende parte agli Stati Generali del Turismo di Chianciano Terme (anche sabato 29 ottobre)ore 11, Alba, Palazzo Banca d’Alba, il Vicepresidente Carosso partecipa alla conferenza stampa di presentazione del Progetto ALCOTRA Prospettiveore 14:30, Saluzzo, Quartiere di Piazza Montebello 1 il Presidente Cirio partecipa all’incontro organizzato “Meeting della Green Community delle Terre del Monviso”ore 15, Novara, Broletto, l'Assessore Chiorino partecipa alla cerimonia di sottoscrizione della convenzione tra Fondazione ITS Turismo, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Federalberghi Piemonte e Confcommercio Piemonte per il potenziamento dell’offerta d’istruzione terziaria sul territorio (segue) (Rpi)