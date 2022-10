Roma: Casale a Castel di Guido ospiterà pecore Cooperativa Agricoltura Nuova, ok in giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La giunta capitolina ha approvato la delibera proposta dall'assessora all'Agricoltura, ambiente e rifiuti, Sabrina Alfonsi, con la quale si mette a disposizione il Casale Cioccati, all'interno dell'azienda comunale di Castel di Guido, per ospitare per un anno un gregge di 450 pecore di proprietà della Cooperativa Agricoltura Nuova che svolge le sue attività di allevamento e agricoltura biologica sui terreni comunali all'interno del Parco di Decima Malafede. Lo riferisce una nota del Campidoglio. Il 15 agosto scorso un grave incendio ha colpito la Cooperativa, danneggiandone mezzi e attrezzature agricole ma, soprattutto, distruggendo il fienile con tutte le riserve di foraggio per il bestiame. Quello stesso giorno il sindaco Gualtieri aveva effettuato un sopralluogo per verificare l'entità dei danni e assicurare il pieno sostegno dell'Amministrazione. (segue) (Com)