Roma: Casale a Castel di Guido ospiterà pecore Cooperativa Agricoltura Nuova, ok in giunta (2)

- I rappresentanti della Cooperativa sono stati ricevuti dall'assessora Alfonsi per mettere in campo le azioni più efficaci alla ripresa delle attività produttive. La maggiore urgenza è stata quella di sopperire alla mancanza di foraggio, data la difficoltà di reperire sul mercato nuove scorte, e la richiesta di Agricoltura Nuova è stata quella di poter trasferire un gregge di 450 capi su pascoli di proprietà comunale per assicurarne la nutrizione e quindi la continuità di produzione di latte. "Con questo provvedimento rendiamo operativa una concreta azione di sostegno alla Cooperativa così duramente colpita dall'incendio, una realtà attiva dal 1977 che rappresenta non solo un modello di sostenibilità per l'agricoltura romana, ma anche un esempio di inclusione sociale nei suoi tanti progetti realizzati negli anni e di capacità di tutela del paesaggio dell'Agro Romano", ha commentato Alfonsi. (segue) (Com)