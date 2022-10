Russia: Putin attacca nuovamente l'Occidente, "fa una politica sanguinosa e sporca"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non usa mezzi termini il presidente russo, Vladimir Putin, e definisce la politica del “cosiddetto” Occidente “sanguinosa e sporca”, tesa a negare la sovranità di Paesi e popoli. La cornice di parole così dure è quella del Forum di Valdai, l’omonimo centro studi con sede a Mosca. In un intervento fiume davanti alla folta platea dei partecipanti, Putin parla di un “gioco pericoloso” messo in atto dalle potenze occidentali innanzitutto perché “qualsiasi punto di vista alternativo viene visto come propaganda sovversiva”. Questi Paesi “vedono ‘trucchi del Cremlino’ ovunque”, ha incalzato il presidente russo soffermandosi poi, a più riprese, proprio sull’essenza e il ruolo internazionale degli Stati ad ovest della Russia. “L'Occidente non risulta unito. E’ chiaro che si tratta di un conglomerato molto complesso, ma comunque non c'è unità", ha detto Putin. (segue) (Res)