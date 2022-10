Russia: Putin attacca nuovamente l'Occidente, "fa una politica sanguinosa e sporca" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo non ha però mancato di citare alcune fondamentali “azioni univoche” dell’Occidente nell’arena mondiale. Negli ultimi anni, secondo Putin, e "soprattutto negli ultimi mesi" l'Occidente "ha preso una serie di misure per aggravare" la situazione internazionale, azioni che “portano all'incitamento” della guerra in Ucraina, alle provocazioni intorno a Taiwan, e in ultimo alla destabilizzazione del mercato energetico e alimentare. L’affondo è completo quando il capo del Cremlino sposta lo sguardo oltreoceano. "Se prima solo pochi Paesi si permettevano di discutere con l'America, ora è già un 'luogo comune' il fatto che vari Stati neghino a Washington il soddisfacimento delle sue richieste infondate”, ha dichiarato Putin. “Ma Washington sta ancora cercando di fare pressione su tutti”, ha aggiunto subito dopo. Il punto di vista russo viene ritratto invece attraverso un prisma dai riflessi completamente diversi. (segue) (Res)