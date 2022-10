Russia: Putin attacca nuovamente l'Occidente, "fa una politica sanguinosa e sporca" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Russia non vuole essere nemica dell'Occidente”, ha sottolineato Putin. "Abbiamo cercato di stabilire dei rapporti con i principali Paesi dell'Occidente, con la Nato, con un unico appello: smettiamo di essere nemici", ha incalzato il presidente russo, precisando che il desiderio "era sempre sincero". "La Russia non si è mai considerata e non si considera un nemico dell'Occidente. L'americofobia, l'anglofobia, la francofobia, la germanofobia sono forme di razzismo analoghe alla russofobia e all'antisemitismo, come qualsiasi manifestazione di xenofobia", ha osservato Putin. La Russia non intende diventare “un nuovo egemone”, secondo il suo presidente, ma sta semplicemente difendendo il suo diritto all'esistenza e al suo libero sviluppo. Infine, è arrivata la rassicurazione più importante. “La Russia non ha bisogno di un attacco nucleare sul territorio dell'Ucraina. Non abbiamo bisogno di farlo, non abbiamo una ragione né politica, né militare", ha detto Putin aggiungendo un dettaglio che forse non ha rassicurato tutti i presenti: meglio leggere la dottrina nucleare della Federazione Russa “per capire in quale caso” il Paese può usare le armi atomiche. (segue) (Res)