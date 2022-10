Imprese: società Prysian Powerlink aderisce a Confitarma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Prysmian Powerlink ha aderito alla Confederazione italiana degli armatori (Confitarma). Lo riferisce una nota di Confitarma. “Con grande entusiasmo accogliamo la Società Prysmian Powerlink Srl in Confitarma”, ha dichiarato direttore generale della Confederazione Luca Sisto. “Si tratta di un ingresso molto importante che conferma la storica attenzione della Confederazione all’ambito delle navi specializzate nella posa di cavi sottomarini”, ha aggiunto. Il gruppo Prysmian opera a livello globale nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni e attraverso Prysmian Powerlink Srl è leader mondiale per produzione e installazione di sistemi in cavo sottomarini. Con l’adesione deliberata dal Consiglio generale di Confitarma il 18 ottobre scorso, la flotta associata a Confitarma si arricchisce, attraverso Prysmian Powerlink, delle due navi posacavi Giulio Verne e Leonardo Da Vinci. Quest’ultima, ammiraglia del Gruppo, operativa dall’estate 2021, è la nave al vertice del mercato a livello mondiale nel suo settore. “Il Gruppo Prysmian è una realtà globale in costante crescita – aggiunge Luca Sisto - e gli attuali scenari geopolitici stanno evidenziando la rilevanza strategica sempre maggiore del settore delle connessioni di cavi sottomarini. Questa nuova adesione alla nostra Confederazione testimonia la validità del lavoro portato avanti con gli altri associati del comparto, che proseguirà insieme a Prysmian Powerlink con ancora maggiore intensità”.(Res)