Governo: “Der Spiegel”, congratulazioni alla post-fascista Meloni

- Il settimanale “Der Spiegel” si congratula “per la vittoria elettorale” con la “Signora post-fascista”, ossia il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo l'ironia, “Der Spiegel” sostiene che “non vi p niente da festeggiare, niente per cui sorridere amichevolmente, niente da twittare solennemente quando una donna come Giorgia Meloni diventa presidente del Consiglio”. Il riferimento è ai messaggi di augurio con cui capi di Stato e di governo, vertici di organizzazioni internazionali e diversi esponenti politici hanno indirizzato alla leader di Fratelli d'Italia (Fd'I) per la nomina alla guida dell'esecutivo. Congratulazioni inviate a “una nazionalista” a capo di “un partito che non ha superato il fascismo”. Questi “tanti auguri amichevoli” includono spesso l'elogio della “prima donna” presidente del Consiglio nella storia d'Italia. Meloni è “una fan di Mussolini” che, “almeno una volta”, ha affermato come il dittatore abbia fatto “anche cose buone” perché ha agito “per l'Italia”. Inoltre, il capo del governo sostiene “una politica per la famiglia essenzialmente antifemminista”, in quanto si aspetta che le donne siano migliori degli uomini per avere il diritto di partecipare alla vita professionale, “oltre a crescere i figli, ovviamente, per il tasso di natalità”. Il presidente di Fd'I è poi “una populista nazionalista che parla di nebulose élite finanziarie che vogliono renderci tutti schiavi”. Come sottolinea “Der Spiegel”, il partito post-fascista ha nel suo simbolo la fiamma tricolore che fu del Movimento sociale italiano (Msi), tra i cui fondatori e segretari vi è stato Giorgio Almirante, “collaboratore nazista”. (segue) (Geb)