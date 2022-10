Governo: “Der Spiegel”, congratulazioni alla post-fascista Meloni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'autobiografia “Io sono Giorgia”, Meloni rivendica le origini di Fd'I dall'Msi, scrivendo di aver “preso in mano il testimone di 70 anni di storia”. Da presidente del Consiglio, Meloni “nega la sua vicinanza al fascismo” e conferma il collocamento dell'Italia nell'Ue e nella Nato. Tuttavia, “non bisogna dimenticare per ingenuità, diplomazia o benevolenza” quanto la leader di Fd'I ha dichiarato in passato. Pertanto, secondo “Der Spiegel”, non vi è un bisogno “politico o diplomatico di congratularsi con una donna come Meloni” su Twitter per la sua nomina a capo del governo. In questo modo, si contribuisce infatti alla “normalizzazione del fascismo”, che è “tanto allarmante quanto ignorante della Storia”. Per “Der Spiegel”, non vi è “niente da festeggiare, niente di cui sorridere amichevolmente, niente da twittare solennemente quando la destra nazionalista guadagan forza in Europa”. L'unico augurio che si può accettare per Meloni è, dunque, “congratulazioni per la vittoria elettorale, Signora post-fascista”. (Geb)