Vaticano: processo fondi segreteria di Stato, cardinale Cantoni sarà ascoltato in udienza

- Il cardinale Oscar Cantoni testimonierà nel processo che si celebra in Vaticano, che punta a far luce sull'utilizzo dei fondi della segreteria di Stato. Il vescovo di Como, ora elevato al rango di cardinale, si presenterà in aula il prossimo primo dicembre, quale testimone dell'accusa. La novità è arrivata durante la 33ma udienza. Secondo gli inquirenti, l'alto prelato fu contattato dal cardinale Angelo Becciu, imputato numero uno in questo processo, affinché si facesse parte attiva per indurre il suo grande accusatore, monsignor Alberto Perlasca, a ritrattare quanto fino a quel momento dichiarato. (Civ)