Medio Oriente: Craxi (FI), accordo tra Israele e Libano è passo importante verso la pace

18 ottobre 2021

- "Il non facile e scontato accordo sui confini marittimi tra Israele e Libano, due Paesi ancora formalmente in guerra, va salutato con favore. Come dimostra anche la dichiarazione di Hezbollah, che ha annunciato 'la fine della mobilitazione eccezionale contro Israele', questo accordo rappresenta un passo importante verso la pace e contribuisce a diminuire una delle faglie di conflittualità presenti nell'area mediorientale, fornendo al contempo una opportunità economica in campo energetico per Beirut. È questo un traguardo importante anche per l'Italia che, da decenni, grazie all'impegno dei nostri militari, allo stato un contingente di circa mille uomini, garantisce all'interno della missione internazionale Unifil la tregua tra le due parti". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia. "Inoltre - aggiunge - auspico che sulla scia di questo accordo si possano progressivamente ricostruire i confini marittimi nel Mediterraneo, ormai in molti casi inesistenti, considerato che molti non rispettano più le famose 12 miglia. È un tema primario che incrementa le tante tensioni che attraversano l'area, con un aumento dei contenziosi e degli episodi di conflitto". (Rin)