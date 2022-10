Vaticano: Giachetta, obolo di San Pietro usato in passato per ripianare perdite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 33ma udienza del processo che si celebra in Vaticano sull'uso dei fondi della segreteria di Stato, ha visto deporre, in veste di testimone, Fabrizio Giachetta, dipendente della segreteria di Stato. L'uomo ha spiegato che l'obolo di San Pietro, anche in passato era stato usato per coprire "perdite di bilancio". Giachetta ha spiegato che "si faceva un appunto per il Papa per autorizzare l'uso dell'obolo. L'ultima parola spettava al Santo Padre". Il dipendente della segreteria di Stato ha inoltre sottolineato che l'obolo di San Pietro è a disposizione del Papa, mentre "gli altri fondi hanno finalità specifiche, non possono essere utilizzati al di fuori di quelle finalità". (Civ)