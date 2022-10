© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla cerimonia di inaugurazione di "Off Campus San Vittore".Carcere di San Vittore, piazza Filangieri, 2 (ore 11)REGIONELa vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, presenta il progetto relativo alla realizzazione della Casa di Comunità di Salò. La struttura sorgerà in località Cunettone.Comune di Salò, Lungolago Zanardelli, 55, Salò/Bs (ore 10)L'assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi, partecipa all'inaugurazione del nuovo magazzino di stagionatura del Caseificio europeo.sede sociale, via B. Buozzi, 4 - Bagnolo San Vito/Mn (ore 17)VARIE“La cura del ferro” - Le opportunità del Pnrr e i vincoli della transizione ecologica. Quali prospettive di sviluppo per il sistema logistico nazionale? - organizzato da Uiltrasporti e Uil Milano e LombardiaThe Westin Palace Hotel Piazza della Repubblica, 20 (ore 9:30)Presentazione del monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia realizzato dal centro di ricerca sulla criminalità organizzata dell'università statale di Milano e da Polis – Lombardia. Intervengono: Marco Alparone, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia; Fulvio Matone, direttore generale di PoliS – Lombardia; Nando dalla Chiesa, docente ordinario di sociologia della criminalità organizzata presso l’università Statale di Milano e Presidente dell’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata – CROSS Unimi; -Andrea Carnì Ricercatore dell’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata – CROSS Unimi; Monica Forte, Presidente della Commissione speciale antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità; Alessandra Dolci, coordinatrice della Direzione distrettuale antimafia di Milano; Alessandra Tripodi, capo di Gabinetto del Prefetto di Milano; Generale Andrea Taurelli Salimbeni, comandante regionale dell’Arma dei Carabinieri; Generale Leandro Cuzzocrea, comandante regionale della Guardia di Finanza; Giuseppe Petronzi, Questore di Milano; Colonnello Nicola Bia, capocentro della Direzione investigativa antimafia di Milano; Colonnello Valerio Cappello, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Milano; Mauro Guerra Presidente regionale di Anci.Palazzo Pirelli, Sala Sartori, via Fabio Filzi, 22 (ore 10)Il futuro degli edifici intelligenti tra reti digitali e energia green, primo “Summit for territories” di Smart buildings allianceAuditorium Claudio De Albertis, Assimpredil Ance, via San Maurilio, 21 (ore 10 - 17)Conferenza stampa per l’inaugurazione del nuovo Infopoint della stazione di Brescia dedicato agli investimenti e ai cantieri nel territorio. Intervengono: Vincenzo Macello, vice direttore generale network infrastrutture Rete ferroviaria italiana ed Emilio Del Bono, Sindaco di BresciaStazione di Brescia, binario 1 (ore 10:30)Franklin Graham, presidente della Billy Graham Evangelistic Association e di Samaritan's Purse e lo Staff direttivo dell’Ospedale da Campo di Cremona tornano in Italia per il “Noi Festival”Hotel Westin Palace, Sala Giardino, primo piano, Piazza della Repubblica, 20 (ore 10:30)Inaugurazione dello spazio Off Campus San Vittore. Intervengono: Giacinto Siciliano, Direttore della Casa Circondariale; Emilio Faroldi, Prorettore delegato, Politecnico di Milano; Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Pietro Buffa, Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Lombardia (tbc): Francesco Maisto, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Comune di Milano; Francesca Cognetti, Delegata del rettore alla responsabilità sociale per il territorio, Politecnico di Milano; Andrea Di Franco, Dipartimento di architettura e studi urbani, Politecnico di Milano; Melissa Miedico, Responsabile delle cliniche legali per l’Università Bocconi, dipartimento di studi giuridici, Università L. BocconiCasa circondariale “Francesco Di Cataldo”, Piazza Filangieri, 2 (ore 11)Good StART: Un'asta benefica tra pittura, scultura, fotografia e design organizzata da Fondazione TOG - Together To Go Onlus in collaborazione con Christie's Italia e Triennale Milano e con il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Milano a favore del nuovo Centro Tog per le disabilità e le fragilità infantili.Triennale di Milano, viale Alemagna, 6 (ore 18)Triennale Milano presenta l'incontro Tecnologia nascosta, dialogo tra la game designer Nina Freeman (Star Maid Games) e lo scenografo e regista teatrale, Fabio Cherstich.Palazzo della Triennale, Viale Alemagna, 6 (ore 18:30) (Rem)