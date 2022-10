El Salvador: passano leggi su sconti di pena a rei confessi e obblighi per compagnie telefoni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 14 settembre il parlamento di El Salvador ha approvato la sesta proroga consecutiva dello stato di eccezione per contrastare l'azione di bande criminali nel Paese. Il decreto è stato approvato per la prima volta lo scorso 27 marzo e ha ad oggi portato all'arresto di oltre 50 mila presunti "pandilleros". Nel suo intervento il presidente dell'Assemblea, Ernesto Castro, ha definito “vigliacchi” le Ong e i partiti politici che accusano il governo di usare lo stato di eccezionale come misura permanente per combattere la criminalità. Il presidente Nayib Bukele, per parte sua, ha nuovamente rivendicato sui suoi canali social il netto calo degli omicidi nel Paese dall’entrata in vigore della misura. “Con questi risultati convincenti, è chiaro che i membri del Congresso di altri Paesi dovrebbero preoccuparsi dei problemi dei loro cittadini, invece di intromettersi dove non sono stati invitati. Proseguiamo”, ha scritto. (segue) (Mec)