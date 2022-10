El Salvador: passano leggi su sconti di pena a rei confessi e obblighi per compagnie telefoni (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione non governativa Human rights Watch (Hrw), in un rapporto diffuso il 2 maggio, ha denunciato che le autorità di El Salvador hanno commesso seri abusi dei diritti umani dall'introduzione dello stato di emergenza. "Durante i primi 30 giorni dello stato di emergenza abbiamo assistito ad arresti arbitrari di persone innocenti e morti preoccupanti in custodia", ha affermato Tamara Taraciuk Broner, direttrice ad interim per le Americhe presso Hrw. "Invece di proteggere i salvadoregni dalla violenza delle bande, le forze di sicurezza stanno abusando dei poteri eccessivamente ampi concessi loro dagli alleati del presidente Bukele nell'Assemblea legislativa". (Mec)